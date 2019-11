भिडन्त में तीन जने गम्भीर घायल, एक जिला हॉस्पिटल रैफर

भीलवाड़ा। जिले के बनेड़ा थाना क्षेत्र के लाम्बा के पास पेट्रोल पम्प के सामने सोमवार सुबह 11 बजे दो बाइकों की आमने-सामने भिड़न्त हो गई जिसमें तीन जने गम्भीर घायल हो गए। घटना स्थल पर भीड़ जमा हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंचीं 108 एम्बुलैंस ने घायलों को बनेड़ा सामुदायिक हॉस्पिटल पहुंचाया। Three people seriously injured in collision in Bhlwara

भीलवाड़ा। जिले के बनेड़ा थाना क्षेत्र के लाम्बा के पास पेट्रोल पम्प के सामने सोमवार सुबह 11 बजे दो बाइकों की आमने-सामने भिड़न्त हो गई जिसमें तीन जने गम्भीर घायल हो गए। घटना स्थल पर भीड़ जमा हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंचीं 108 एम्बुलैंस ने घायलों को बनेड़ा सामुदायिक हॉस्पिटल पहुंचाया। Three people seriously injured in collision in Bhlwara

एम्बुलैंस के पायलट मुर्शीद खान कायमखानी ने बताया कि लाम्बा पेट्रोल पम्प के पास दो बाइक आमने-सामने भिड़ गई जिसमें श्रीराम कुमावत (24) पिता रामप्रसाद, गणेश पिता सुखलाल कुमावत (20) निवासी अमरगढ़, परमेश्वर गोस्वामी (22) पिता जगदीश गोस्वामी निवासी पटेलाई घायल हो गए। Three people seriously injured in collision in Bhlwara

सभी घायलों को बनेड़ा सामुदायिक हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां श्रीराम कुमावत को प्राथमिक उपचार के बाद भीलवाड़ा स्थित राजकीय महात्मा गांधी हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। घायलों के उपचार के बाद हालात में सुधार बताया गया है। Three people seriously injured in collision in Bhlwara