टमाटर 1.80 लाख व पपीता का बीज 3.60 लाख रुपए किलो

भीलवाड़ा।

Government does not control seeds किसानों की खून पसीने की कमाई का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। कई किसान तो अपनी फसल गायों को खिला रहे हैं। एक दशक में किसानों की फसल के दाम तो मुश्किल से डेढ़ गुणा बढ़े, लेकिन हाइब्रिड बीज के दाम १० से 1५ गुणा तक बढ़ चुके हैं। वर्ष 2010 में टमाटर के बीज 1५ से २० हजार रुपए किलोग्राम थे। Government does not control seeds अब १.८० लाख रुपए किलो हो गए हैं। इसी तरह मिर्च, गोबी, पपीता, भिंडी जैसी प्रमुख सब्जियों के बीज दो से १५ हजार रुपए किलोग्राम थे, जो करीब ६० हजार रुपए हो गए। यह खेल अंतरराष्ट्रीय कम्पनियों का है, जो हाइब्रिड बता बीजों के भाव बढ़ा रही हैं। इन पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है।

पपीता बीज ३ से ३.६० लाख रुपए

जिले में पपीते के कई बाग हैं। किसान मधु का कहना है कि उसके १० बीघा खेत में पपीता के पेड़ हैं। सर्दी के कारण इनके दाम मंडी में मात्र २ से ३ रुपए किलोग्राम बोले गए। खुदरा बाजार में पपीता ३० रुपए प्रतिकिलो तक है।

जिले मिर्च की सबसे अधिक बुवाई होती थी। उस समय मिर्च का बीज २५ हजार रुपए किलोग्राम था। आज ६० हजार रुपए प्रति किलोग्राम है। इसमें भी भरोसा नहीं है कि जो बीज इस कीमत में मिल रहा है, वह सही है या नहीं। जिले के किसान मिर्च के नकली बीज के कारण फसल तक नहीं ले सके थे। दस साल पहले सरसों के बीज मात्र २00 रुपए किलो थे, जो अब ८०० से एक हजार रुपए किलो हैं। सरसों के दाम दस साल पहले 1000 हजार रुपए क्विंटल थे, जबकि 2020 में 3400 से 4000 रुपए प्रति क्विंटल हैं।

अनाज के दाम 700 रुपए बढ़े

रबी सीजन में प्रमुख फसल गेहूं है। दस साल पहले गेहूं के दाम करीब एक हजार रुपए प्रति क्विंटल था। पिछले साल किसान का 1700 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका। जिस गति से बीज के दाम बढ़ रहे हैं। उस हिसाब से किसानों को अनाज के दाम नहीं मिल रहे हैं।

बीज के दाम

2010 2020

टमाटर २५ हजार - 1.८० लाख

मिर्च २५ हजार -६० हजार

सरसों २०० रुपए -एक हजार

गेहूं १५ रुपए किलो - 50 रुपए किलो

भिण्डी ७०० से १५ सौ रुपए - ४ से ५ हजार

पपीता २ लाख रुपए - ३ से ३.६० लाख

खीरा ककड़ी एक हजार बीज ७ से ८ हजार रुपए

करेला ५ से ६ हजार - १२ हजार रुपए

काला तरबूज २ हजार रुपए - २५ से ३० हजार रुपए

खरबूज २ हजार रुपए - ४ से ७ हजार रुपए

कई गुना दाम बढ़े दाम

पिछले दस साल में बीज के दाम कई गुणा बढ़ गए हैं। हाइब्रिड बीज के दाम हर साल बढ़ रहे हैं, लेकिन किसानों को उपज के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। बीज के दाम पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए।

राजेश कुमार, बीज व्यापारी