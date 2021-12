बिन डॉक्टर की सलाह के दवा ली, अब दिखने लगा असर

भीलवाड़ा Published: December 29, 2021 09:51:01 pm

Took medicine without doctor's advice, now the effect is visible जिले में कोरोना संक्रमण के बीच दवाओं की खपत को लेकर चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आवश्यक दवाओं की खपत में एकदम बढ़ गई थी। इनमें कुछ दवाएं ऐसी है जो डॉक्टर से परामर्श लिए बिना ली जाती है। इसका असर यह रहा कि लोगों को अब कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी लहर के तीन माह में राजकीय चिकित्सा संस्थाओं के आंकड़ों पर नजर डाले तो पहली लहर के मुकाबले कई गुना दवा की खपत हुइ। चिकित्सकों एवं मेडिकल विक्रेताओं की माने तो ये दवाएं लेने वाले अधिकांश लोग अब नई बीमारियों से जूझ रहे है। डॉक्टरों का कहना है कि अब अधिकांश लोगों को थकान, सांस की समस्या, बुखार, एंजाइटी, सीने में दर्द, भूख ना लगने और शुगर जैसी बीमारियों से रूबरू होना पड़ रहा है।

पोस्ट कोविड समस्याएं

कोरोना की दूसरी लहर में बिना चिकित्सकीय सलाह से ली अत्यधिक दवा के असर सामने आने लगे है। एमजीएच के डॉ. दौलत मीणा, डॉ. ओपी छीपा, डॉ. सुरेन्द्र मीणा, आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉ. दुष्यंत शर्मा का कहना है कि इन दिनों कई मरीज सामने आ रहे हैं। पोस्ट कोविड मरीजों में रक्तचाप कम होना, हार्ट बीट बढऩा, शरीर में कंपकंपी, शरीर टूटना, मन में उलझने और अस्थिरता, एलर्जी, हाई ब्लड प्रेशर, सेप्टीसिमियन, घबराहट, पेट दर्द, वजन बढऩा, मुंह का अल्सर, बाल झडऩा, डायरिया आदि अन्य कई समस्याओं से पीडि़त रोगी रोजाना उपचार के लिए अस्पताल पहुंच रहे है।

सरकारी संस्थानों में भी बढ़ी खपत

Took medicine without doctor's advice, now the effect is visible जिले के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में कोविड से संबंधित दवाओं की खपत कई गुना बढ़ गई। जिला औषधी केन्द्र भण्डार प्रभारी डॉ. अशोक खटवानी ने बताया कि वर्ष 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के तीन माह में पेरासिटामोल की १2 लाख, एजियोमाइसिन 4 लाख, लीवो सिप्टीजिन 3 लाख 44 हजार 500, विटामिन-सी 4.25 लाख एवं जिंक की लगभग 2.95 लाख गोलियों की खपत हो गई, जो वर्ष 2020 के मुकाबले कई गुना अधिक है।

दवा बिक्री का आंकड़ा

Took medicine without doctor's advice, now the effect is visible भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट संस्थान के सचिव राकेश काबरा ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कई लोगों ने सीधे मेडिकल स्टोर या परिचत से दवा खरीद कर सेवन किया। इनमें प्रमुख रूप से जिंक 6 लाख, विटामिन-सी 21 लाख, लिवोसेट 20 लाख, पेरासिटामोल 35 लाख, एजियोमाइसिन 6 लाख, लिवो मोन्टेली 34 लाख, कफ सीरप 20 लाख, स्ट्रराइड 10 लाख शामिल है। वही खांसी के लिए कफ सीरप की बिक्री में काफी तेजी आई है। फिर भी लोग खांसी से ठीक नहीं हो पा रहे है। ऐसे लोगों को जयपुर या दिल्ली से उपचार लेना पड़ रहा है।

आने लगे हैं साइड इफेक्ट

डॉक्टर की सलाह के बिना बाजार से सीधे दवा लेकर उपचार करने वाले लोगों को अब साइड इफेक्ट का असर नजर आने लगा है। इस तरह के मरीज अस्पताल में आ रहे है। उन्हें समझा रहे है कि बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवा न ले।

डॉ. अरुण गौड, अधीक्षक एमजीएच भीलवाड़ा

