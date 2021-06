Tractor trolleys will not be able to run without registration भीलवाड़ा जिले में व्यवसायिक श्रेणी में बिना पंजीयन कराए सड़कों पर दौड़ रही ट्रैक्टर ट्रोलियों की परिवहन विभाग, पुलिस एवं खान विभाग संयुक्त रूप से धरपकड़ करेगा।बिना पंजीयन अब नहीं दौड़ सकेगी ट्रैक्टर ट्रोलियां

भीलवाड़ा। जिले में व्यवसायिक श्रेणी में बिना पंजीयन कराए सड़कों पर दौड़ रही ट्रैक्टर ट्रोलियों की परिवहन विभाग, पुलिस एवं खान विभाग संयुक्त रूप से धरपकड़ करेगा। Tractor trolleys will not be able to run without registration

जिला परिवहन अधिकारी वीरेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि जिले में 30500 ट्रैक्टर पंजीकृत है, जिनमें 70 प्रतिशत वाहन स्वामियों के पास ट्रोलियां है, इनमें 80 प्रतिशत ट्रोलियों का व्यवसायिक प्रयोजन में उपयोग लिया जा रहा है, जो कि व्यवसायिक श्रेणी में पंजीकृत नहीं है। ऐसे वाहन स्वामियों को पूर्व में नोटिस परिवहन कार्यालय द्वारा जारी किए गए थे, जिसके बाद भी कई ट्रैक्टर मालिकों ने ट्रोलियों का पंजीयन नहीं कराया है।

उन्होंने आगाह किया है कि जल्द से जल्द ऐसे वाहन स्वामी ट्रोलियों का पंजीयन करा लेवें, इसके लिए अलग से कार्यालय में विशेष टीम लगाई गई है। इसके बाद पंजीयन न कराने पर परिवहन विभाग, पुलिस एवं खनिज विभाग संयुक्त रूप से धरपकड़ अभियान चलाएगा।