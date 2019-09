हादसे में छात्र की मौत के दूसरे दिन लगाया जाम, मांगों पर बनी सहमति

बीगोद। कस्बावासियों ने शुक्रवार सुबह साढे नौ बजे भीलवाड़ा-कोटा राजमार्ग पर सोपुरा चौराहा पर जाम लगाया। सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में वाहनों की कतार लग गई। ग्रामीण गुरुवार को सवाईपुर के नजदीक निजी बस पलटने से विद्यार्थी कैलाश गुर्जर की मौत होने से आक्रोशित थे। मृतक 12वीं कक्षा का छात्र था। लगभग आधे घण्टे जाम लगने के बाद समझाइश करने पर भीलवाड़ा-कोटा सड़क का जाम खुल गया है। जाम में फंसे बिजौलिया थाना प्रभारी महावीर मीणा व जिला प्रमुख शक्ति सिंह हाड़ा ने लोगों की समझाश की तथा विभिन्न मांगों पर सहमति के बाद सड़क खुलवाया गया। बड़लियास थाना पुलिस व जाब्ता सड़क खुलने के बाद पहुंचा। Traffic started after agreeing on demands in Bhilwara

प्रदर्शनकारियों ने कुड़ी गांव स्थित विद्यालय को क्रमोन्नत कर उच्च माध्यमिक (12वी) तक करने व निजी बसों की तेज रफ्तार पर लगाम लगाने की मांग की। साथ ही निजी बस एसोसिएशन बस संचालकों को स्कूल की छुट्टी होने पर बच्चों को लाने के दौरान 20 मिनिट अतिरिक्त देने की मांग एवं रोडवेज बस स्टॉफ सहित अन्य मांगे शामिल हैं।

गौरतलब है कि भीलवाड़ा से माण्डलगढ़ तक उपनगरीय सेवा के रूप में निजी बसें चलती है जिनको निजी बस एसोसिएशन द्वारा डेढ़ घण्टे का समय दिया जाता है। कम समय के चलते निजी बस चालक बसों को तेज रफ्तार से चलाते है। भीलवाड़ा से माण्डलगढ़ की दूरी 55 किमी है।