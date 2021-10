अजमेर-चित्तौडग़ढ़ रेल मार्ग पर दौड़ सकेगी आमने सामने ट्रेन

अजमेर-चित्तौडग़ढ़ रेल मार्ग पर दौड़ सकेगी आमने सामने ट्रेन

Train will run face to face on Ajmer-Chittorgarh rail route अजमेर-चित्तौडग़ढ़ वाया भीलवाड़ा रेल मार्ग पर सब कुछ समय पर ठीक रहा तो एक नहीं दो रेलवे लाइन नजर आएगी। रेल मार्ग का दोहरीकरण होने की स्थिति में एक साथ दो ट्रेन आमने- सामने से गुजर सकेगी।