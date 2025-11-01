बस दुर्घटनाओं और अवैध माल परिवहन पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का सख्त रुख

Transport Minister Strict stand on bus accidents and illegal cargo transportation
लगातार हो रही बस दुर्घटनाओं और ट्रैवल्स के माध्यम से चल रहे अवैध माल परिवहन के मामलों को लेकर भीलवाड़ा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने शुक्रवार को बैठक की। इसमें एसोसिएशन ने कई निर्णय लिए।
एसोसिएशन के अध्यक्ष विश्वबन्धु सिंह राठौड़ ने बताया कि बस दुर्घटनाओं की रोकथाम और माल परिवहन व्यवस्था को नियमित करने के लिए 70 सदस्यों की एक कमेटी गठित की गई है। इसमें सात टीमों में विभाजित किया गया है। इन टीमों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे ट्रांसपोर्ट नगर और आसपास के क्षेत्रों में अवैध माल बुकिंग व परिवहन गतिविधियों की निगरानी करें।
राठौड़ ने बताया कि एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि ट्रैवल्स और वीडियो कोच वाहनों के माध्यम से अवैध माल लदान को पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में अहम है, बल्कि व्यवस्थित और सुरक्षित परिवहन तंत्र को बढ़ावा देगा।
एसोसिएशन के सचिव सुनील सोडाणी ने बताया कि शुक्रवार को एसोसिएशन की टीमों ने मौके पर कार्रवाई करते हुए दो ट्रैवल एजेंसियों पर छापा मारा। एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष केशव भुरानी ने सभी व्यापारियों से अपील की गई है कि वे अपना माल केवल अधिकृत ट्रांसपोर्ट एजेंसियों के माध्यम से ही भेजें, ट्रैवल्स या वीडियो कोच में नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यापारी ट्रैवल्स में माल भिजवाता है, तो माल की हानि या नुकसान की जिम्मेदारी स्वयं उसकी होगी। भुरानी ने कहा कि ट्रैवल्स की आड़ में चल रही कार्गो सेवाओं को तुरंत बंद किया जाए। एसोसिएशन ने प्रशासन से भी मांग की है कि ऐसे संचालकों पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाए।
बैठक में रहे ये सदस्य उपस्थित
बैठक में सुनील सोडाणी, ज्ञानचंद तातेड़, दिलीप जैन, रतन मीणा, किशोर नानेचा, दीपक सोगानी, अरिहंत जैन, राहुल कटारिया, पिंटू सिंह, गोपाल शर्मा और सत्यवीर यादव सहित कई सदस्य उपस्थित रहे।
