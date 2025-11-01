बस दुर्घटनाओं और अवैध माल परिवहन पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का सख्त रुख

एसोसिएशन के सचिव सुनील सोडाणी ने बताया कि शुक्रवार को एसोसिएशन की टीमों ने मौके पर कार्रवाई करते हुए दो ट्रैवल एजेंसियों पर छापा मारा। एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष केशव भुरानी ने सभी व्यापारियों से अपील की गई है कि वे अपना माल केवल अधिकृत ट्रांसपोर्ट एजेंसियों के माध्यम से ही भेजें, ट्रैवल्स या वीडियो कोच में नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यापारी ट्रैवल्स में माल भिजवाता है, तो माल की हानि या नुकसान की जिम्मेदारी स्वयं उसकी होगी। भुरानी ने कहा कि ट्रैवल्स की आड़ में चल रही कार्गो सेवाओं को तुरंत बंद किया जाए। एसोसिएशन ने प्रशासन से भी मांग की है कि ऐसे संचालकों पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाए।