परिवहन विभाग का नाम बदला, अवैध बाल वाहिनी के खिलाफ मुहिम

Transport department renamed, campaign against illegal Bal Vahini प्रदेश में परिवहन विभाग अब परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग के नाम से पहचाना जाएगा। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने एक गजट नोटिफि केशन जारी किया है। जिला परिवहन अधिकारी डॉ. वीरेन्द्र सिंह राठौड़ ने यह जानकारी दी।

भीलवाड़ा। प्रदेश में परिवहन विभाग अब परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग के नाम से पहचाना जाएगा। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने एक गजट नोटिफि केशन जारी किया है। जिला परिवहन अधिकारी डॉ. वीरेन्द्र सिंह राठौड़ ने यह जानकारी दी। Transport department renamed, campaign against illegal Bal Vahini

उन्होंने बताया किराज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर परिवहन विभाग का नाम बदल कर अब परिवहन एवं सड़क विभाग कर दिया है। विभाग ने बदले हुए नाम के साथ प्रदेश में बुधवार से अवैध रूप से संचालित बाल वाहिनी वाहनों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। Transport department renamed, campaign against illegal Bal Vahini उन्होंने बताया कि अभियान के तहत निजी स्कूलों की संचालित बसों के फिटनेस व दस्तावेजों की जांच की जाएगी। Transport department renamed, campaign against illegal Bal Vahini इसी प्रकार चालकों व संचालकों को यातायात नियमों व बच्चों की सुरक्षा की जानकारी दी जाएगी। Transport department renamed, campaign against illegal Bal Vahini