ऑटोमेटिक ट्रैक पर होगी महिला व छात्राओं की ट्रायल

भीलवाड़ाPublished: Mar 15, 2024 12:28:41 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

Trial of women and girls will be held on automatic track राजस्थान में परिवहन विभाग ने ऑटोमेटिक ट्रैक पर महिला व छात्राओं का ट्रायल टेस्ट व री-टेस्ट शुरू किया है। भीलवाड़ा में भी जिला परिवहन विभाग कार्यालय के समीप विशेष ट्रैक का निर्माण कराया जा रहा है। यहां सेंसर और सीसी कैमरे लगेंगे। आवेदकों काे ट्रायल स्लॉट दिया जाएगा।

ऑटोमेटिक ट्रैक पर होगी महिला व छात्राओं की ट्रायल

राजस्थान में परिवहन विभाग ने ऑटोमेटिक ट्रैक पर महिला व छात्राओं का ट्रायल टेस्ट व री-टेस्ट शुरू किया है। भीलवाड़ा में भी जिला परिवहन विभाग कार्यालय के समीप विशेष ट्रैक का निर्माण कराया जा रहा है। यहां सेंसर और सीसी कैमरे लगेंगे। आवेदकों काे ट्रायल स्लॉट दिया जाएगा।

आवेदकों को 15 दिन बाद तक टाइम

ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों को बाइक व कार चलाकर टेस्ट देना होता है। आवेदन करने पर फोटो खिंचवाने, चैकिंग, ऑटोमेटिक ट्रायल ट्रैक आदि में वेटिंग चलती है। इसी वेंटिग के कारण महिला व छात्राओं को खासी परेशानी होती है। डीटीओ कार्यालय में अभी डीएल पासपोर्ट की तर्ज पर बनाया जा रहा है। आवेदकों को 15 दिन बाद तक टाइम दिया जाता है। हर दिन महिलाओं को अलग टाइम स्लॉट जारी किया जाएगा। महिला आवदेकों को होती है परेशानी

ऑटोमेटिक ट्रैक पर ड्राइविंग टेस्ट के लिए महिलाओं को बारी का इंतजार करना पड़ता है। परिवहन विभाग जयपुर की ओर से नेशनल इंर्फोमेटिक्स सेंटर की ओर से ऑनलाइन सिस्टम में परिवर्तन किया जा रहा है। जल्द शुरू होगा ट्रैक

भीलवाड़ा में ऑटोमेटिक ट्रायल ट्रैक का कार्य प्रगति पर है। यहां सीसी कैमरे व सैंसर लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में अभी प्रथम चरण में शामिल डीटीओ कार्यालयों में ऑटोमेटिक ट्रैक शुरू हुए हैं। भीलवाड़ा दूसरे फेज में शामिल है। यहां जल्द ऑटोमेटिक ट्रैक शुरू होगा।

-गौरव यादव, जिला परिवहन अधिकारी, भीलवाड़ा पढ़ना जारी रखे