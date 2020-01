त्रिपाठी को डीजीपी की दाद, २६ को मिलेगा इनाम

भीलवाड़ा। गणतंत्र दिवस समारोह-2020 पर राजस्थान पुलिस के मुखिया पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) द्वारा भीलवाड़ा के सहायक प्रशासनिक अधिकारी योगेश त्रिपाठी समेत प्रदेश के चार मंत्रालयिक कर्मचारियों को सराहनीय सेवा के लिए सम्मानित किया जाएगा। त्रिपाठी अभी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कार्यरत है। इन्हें २६ जनवरी को जयपुर स्थित मुख्यालय पर प्रशंसा पत्र प्रदान किए जाएंगे। Tripathi gets DGP herpes

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कार्मिक) राजीव शर्मा ने इस सम्बंध में आदेश जारी किए। आदेश के तहत त्रिपाठी के अलावा आयुक्तालय जयपुर से सहायक प्रशासनिक अधिकारी इन्द्रपालसिंह, टोंक से वरिष्ठ सहायक शंकरसिंह व राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर से राकेश कुमावत को प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाएगा। Tripathi gets DGP herpes, 26 will get reward

......................................

फिरदोस बनी गोल्डल जलपरी

शाहपुरा की बेटी फिरदोस कायमखानी ने गुवाहटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मंगलवार को पहला स्वर्ण पदक जीता। फिरदोस तैराकी में तीन दिन में एक स्वर्ण पदक व दो रजत पदक समेत कुल तीन पदक जीत चुकी है। राजस्थान टीम के कोच हेमेंद्र सिंह राणावत ने बताया कि तैराकी में फि रदोस कायमखानी ने 200 मीटर बटरफ्लाई में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया। फिरदोस ने तैराकी में पांचवे दिन बेहद संघर्षपूर्ण मुकाबले में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। प्रतियोगिता आगामी 22 जनवरी तक चलेगी, फिरदोस तैराकी की अन्य स्पद्र्धा में भी हिस्सा लेगी।