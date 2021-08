मेवाड़ का छोटा पुष्कर कहलाता है त्रिवेणी संगम

Triveni Sangam is called the small Pushkar of Mewar बीगोद थाना क्षेत्र में कोटा रोड स्थित त्रिवेणी संगम मेवाड़ का छोटा पुष्कर व धार्मिक आस्था विश्वास का मुख्य केंद्र है। यहां प्रत्येक दिन श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रहती है। महाशिवरात्रि व सावन मास मेें यहां दिनभर भीड़ रहती है। यहां विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान नियमित है ।