ट्रक ने लील ली परिवार की जान

Truck took the life of a family पंडेर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या डी 148 स्थित तस्वारिया गुलाबपुरा के निकट शुक्रवार दोपहर ट्रक की टक्कर से मोटर साइकिल सवार दंपती व उनके इकलौते पुत्र की मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल सवार तीनों जनों पचास फीट की दूरी तक जा गिरे।