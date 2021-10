भीलवाड़ा में लैब नहीं होने से दब रहा काले पानी का सच

Truth of black water suppressed due to lack of lab in Bhilwara लैब आजादनगर स्थित राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कार्यालय परिसर मेंअभी तक स्थापित नहीं हो सकी। ऐसे में प्रोसेस हाऊस द्वारा काले पानी यानि रसायन युक्त पानी के नदियों में छोड़ जाने की शिकायतों के बाद मौके से लिए जा रहे पानी के नमूने की जांच भी प्रदेश के अन्य जिलों के भरोसे टिकी हुई है।