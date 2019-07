गांवों में बारिश के लिए इन्द्रदेव को मनाने के जतन जोरों पर

पारोली । बारिश की कामना लिए पारोली कस्बा बुधवार को बंद है। मंगलवार रात को यहां गढ़ गहूंली माताजी मंदिर (Temple) में बारिश के लिए अर्जी लगाई। लोगों ने माताजी को सामूहिक रूप से धोक लगाई।

गेंदलिया. पहाड़ी स्थित अन्नपूर्णा माता मंदिर में ढोल-नगाडों के साथ बारिश की कामना लिए लोग नंगे पैर पहुंचे। यहां माता से बारिश की अरदास की। सोलंकियों का खेड़ा में गांव बाहर भोज कर खेड़ा देवत की पूजा-अर्चना की। चूरमा- बाटी का भोग लगा कर रुठे इन्द्रदेव को मनाने का जतन किया। बारिश नहीं होने से मक्का, मूंग, उड़द, ज्वार, बीटी कपास, तिल सहित फसलें मुरझाने लगी है।

काछोला । शक्तिपीठ में महिलाओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की तथा भजन -कीर्तन किए। थलकलां गांव में बारिश के लिए गांव बाहर भोज किया गया।

सवाईपुर । बारिश की कामना लिए गांव के बाहर खेतों में दाल-बाटी व चूरमा बनाया गया। इन्द्रदेव सहित सभी देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना की गई। दिनभर मेहमानों का तांता लगा रहा।

बड़लियास । बेड़च नदी ढाबे पर स्थित माताजी धर्मस्थल पर बच्चों सहित लोग इकट्ठे हुए। यहां ढोल-ढमाकों के साथ पूजा- अर्चना की गई। यहां पांच किलो चावल का भोग चढ़ाया।

बीगोद । कस्बे में मुस्लिम समाज ने बारिश के लिए नमाज पढ़ी। बारिश के लिए दुआ की। क्षेत्र में अब तक हुई बारिश से नदियों में कुछ पानी आया है लेकिन कुएं व बावडिय़ां सूखी पड़ी है।