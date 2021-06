एसीबी के दो बड़े धमाके, आज होंगे कोर्ट में पेश

Two big blasts of Bhilwara ACB, will be presented in court today भीलवाड़ा एसीबी टीम ने सोमवार को चुप्पी तोड़ी, एक ही दिन में दो बड़ी कार्रवाई की। हली कार्रवाई में मांडलगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष संजय डांगी को सवा चार लाख रुपए की घूस लेते पकड़ा, जबकि अजमेर डिस्कॉम के लाइनमैन को भी रिश्वत लेते धर दबोचा।