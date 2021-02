कार में सवार दो भाईयों को पीट कर लूटा

Two brothers in a car were beaten up and looted मांडल थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात भगवानपुरा-केरिया मार्ग स्थित नदी के पास कार से घर जा रहे दो व्यवसाई भाईयों के साथ दो मोटरसाइकिल पर आए लोगों ने मारपीट कर सात लाख की नकदी लूट ली। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने क्षेत्र में नाकाबंदी की। पुलिस ने देर रात पांच आरोपित को ग्रामीणों की मदद से दबोच लिया।



भीलवाड़ा। मांडल थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात भगवानपुरा-केरिया मार्ग स्थित नदी के पास कार से घर जा रहे दो व्यवसाई भाईयों के साथ दो मोटरसाइकिल पर आए लोगों ने मारपीट कर सात लाख की नकदी लूट ली। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने क्षेत्र में नाकाबंदी की। पुलिस ने देर रात पांच आरोपित को ग्रामीणों की मदद से दबोच लिया।

जानकारी के अनुसार केरिया निवासी नवरतन मल सिंघवी अपने भाई अशोक सिंघवी के साथ शुक्रवार रात भगवानपुरा स्थित दुकान को बंद कर कार से घर लौट रहे थे । इसी दौरान नदी के पास दो बाइक से आए पांच लोगों ने कार को टक्कर मार दी और साइड कांच तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने कार में सवार अशोक के साथ मारपीट की। नवरतन ने बीच बचाव किया तो उसके साथ भीअन्य लोगों ने मारपीट की। हमलावर बाद में मारपीट करते हुए कार में रखा सात लाख की नकदी भरा बैग छीन कर भाग छूटे। लूट की सूचना पर थानाप्रभारी राजेन्द्र गोदारा मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। केरिया सरपंच मानवेन्द्र सिंह भी मौके पर आ गए। घटना स्थल पर बाद में भीड़ एकत्रित हो गई। परिवादी ने बताया कि सभी लोगों के मुंह पर मास्क थे। हो हल्ला मचने पर ग्रामीणों ने पीछा किया और पांच जनों को दबोच लिया।



सप्ताह पूर्व भी घटी थी घटना

सप्ताह भर पूर्व भी भगवानपुरा निवासी होलसेल व्यापारी अनिल सिसोदिया को भगवानपुरा से भीलवाड़ा आते समय बलाईखेड़ा के निकट कार में युवकों ने रोकने का प्रयास किया था। उनकी कार पर पत्थर भी फेंके, लेकिन सिसोदिया ने कार नहीं रोकी।