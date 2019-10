नाडी में बालिका व घर के टैंक में डूबने से बालक की मौत

भीलवाड़ा। जिले के विभिन्न स्थानों पर पानी में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई। परिवारों में शोक छा गया।

करेड़ा। थाना क्षेत्र के केमरी गांव में रविवार दोपहर में एक बालिका का पैर नाडी में डूबने से उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रविवार का अवकाश होने से छात्रा सुगना गुर्जर बकरियां चराने गई थी। खेत के पास स्थित धर्म नाड़ी में पैर फंस गया, जिससे बालिका पानी में डूब गई। सुगना गुर्जर 5वीं कक्षा की छात्रा थी।

कालियास। ब्राहमणों का खेड़ा में शनिवार को तीन वर्ष के बालक की पानी के टैंक में डूबने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार शनिवार दोपहर सत्यनारायण शर्मा की पत्नी घर में टैंक से पानी भर रही थी। वह मटकी घर के अंदर रखने गई। इसी दौरान टैंक का ढक्कन खुला रह जाने से तीन वर्षीय पुत्र गोरवर्धन उसमें गिर गया। हल्ला मचने पर बालका को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। परिवार में शोक व्याप्त हो गया।