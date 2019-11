भीलवाड़ा के त्रिवेणी संगम में नहाते हुए दो बच्चों की मौत, दो रैफर

बीगोद। भीलवाड़ा जिले के बीगोद कस्बे में स्थित त्रिवेणी संगम में मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर महास्नान करने आए सात बच्चे डूब गए। इनमें से दो की मौत हो गई जबकि दो अन्यों को गोताखारों ने अचेत हालत में बाहर निकाल दिया। अन्य की तलाश में गोताखोर लगे हुए है। इसी बीच पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। डूबनेवाले बच्चे नदी तट के आसपास के क्षेत्र के गांवों के निवासी है। ये सभी बच्चे एक ही वेन में बैठकर यहां संगम पर नहाने आए थे। अधिकांश बच्चे एक ही परिवार के है Two children died while

बीगोद। भीलवाडा जिले के बीगोद कस्बे में स्थित त्रिवेणी संगम में मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर महास्नान करने आए सात बच्चे डूब गए। इनमें से दो की मौत हो गई जबकि दो अन्यों को गोताखारों ने अचेत हालत में बाहर निकाल दिया। अन्य की तलाश में गोताखोर लगे हुए है। इसी बीच पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। डूबनेवाले बच्चे नदी तट के आसपास के क्षेत्र के गांवों के निवासी है। यहां आए सांवरी पिता उदा सालवी के रिश्तेदार नारायण लाल सालवी ने बताया कि सांवरी के कपडे व चप्पल उसकी सहेली के पास है जबकि वह अब तक नहीं मिली है। उसे रिश्तेदारों व गांव में तलाश कर चुके हैं। परिजन आंखों में आंसू लिए बालिका की तलाश कर रहे हैं।

बताया जाता है कि दो बच्चे की मौत नदी में डूबने से हो गई है, जिनमें बनवारी पुत्र रामेश्वर सालवी 12 वर्ष बड़ला बडलियास तथा रानू पुत्र शंभू सेन 14 वर्ष उदलियास बडलियास है। शवों को माण्डलगढ़ चीरघर में रखवाए गए है। नदी में डूबे दो बच्चों को गोताखोरों ने अचेतावस्था में सीमा पुत्री प्रभु सालवी 13 वर्ष निवासी बड़ला (बडलियास) तथा खुशुब पुत्री शम्भु सालवी 11 वर्ष निवासी उदलियास (बडलियास)को निकाला जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद भीलवाडा रेफर किया गया जिनकी हालात गंभीर बनी हुई है।

प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया कि बच्चे त्रिवेणी संगम में नदी के बीच गहराई में चले गए। जहां पानी गहरा होने से डूबने लगे। एक को डूबता देख कर अन्य दूसरे बच्चों ने उसे बचाने का प्रयास किया। इसी दौरान अन्य बच्चे भी डूबने लगे। नदी के किनारे यह नजारा देखकर लोगों का कलेजा मुंंह में आ गया। बच्चों को डूबता देखकर परिवार के सदस्य सहायता के लिए पुकारने लगे। यहां बडी संख्या में महास्नान कर रहे लोग तुरन्त मदद करने के लिए दौडें। इसी बीच गोताखोर भी बच्चों का बचाने के लिए उतर गए। दूसरी ओर, परिवार के बच्चों की संख्या को लेकर असमंजस है। गोताखोरों के प्रयास जारी है। Two children died while taking bath in Triveni Sangam, two referrals in bhilwara