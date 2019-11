कार्तिक महास्नान करते समय त्रिवेणी संगम में नहाते हुए एक ही परिवार के दो बच्चों की मौत, दो रैफर

बीगोद। भीलवाडा जिले के बीगोद कस्बे में स्थित त्रिवेणी संगम में मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर महास्नान करने आए एक ही परिवार के सात बच्चे डूब गए। इनमें से दो की मौत हो गई जबकि दो अन्यों को गोताखारों ने अचेत हालत में बाहर निकाल दिया। अन्य की तलाश में गोताखोर लगे हुए है। इसी बीच पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर आ गए। Two children from the same family died, two referred in Bhilwara

बताया जाता है कि दो बच्चे की मौत नदी में डूबने से हो गई है। नदी में डूबे दो बच्चों को गोताखोर ने निकाला जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद भीलवाडा रेफर किया गया जिनकी हालात गंभीर बनी हुई है। नदी में अभी भी गोताखोर तलाश कर रहे है। बताया जाता है कि ये सभी बच्चे एक ही परिवार के हैं जो महास्नान करने यहां आए थे। बच्चे मौका पाकर नदी के बीच गहराई में चले गए। जहां पानी गहरा होने से डूबने लगे। एक को डूबता देख कर अन्य दूसरे बच्चों ने उसे बचाने का प्रयास किया। इसी दौरान अन्य बच्चे भी डूबने लगे। नदी के किनारे यह नजारा देखकर लोगों का कलेजा मुंंह में आ गया। बच्चों को डूबता देखकर परिवार के सदस्य बचाव के लिए सहायता के लिए पुकारने लगे। यहां बडी संख्या में महास्नान कर रहे लोग तुरन्त मदद करने के लिए दौडें। इसी बीच गोताखोर भी बच्चों का बचाने के लिए उतर गए। प्रभावित परिवार के बच्चों के नामों की पुष्टि नहीं की। दूसरी ओर, परिवार के बच्चों की संख्या को लेकर असमंजस की हालत है। इन डूबने वाले बच्चों की संख्या सात बताई गई है जबकि कुछ लोगों ने संख्या छह ही बताई है। उल्लेखनीय है कि नदी में कार्तिक पूर्णिमा के चलते भारी भीड़ है। Two children from the same family died, two referred in Bhilwara