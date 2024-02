भीलवाड़ा यूआईटी में दो अभियंताओं पर गाज

Two engineers have been demoted in Bhilwara UIT. भीलवाड़ा नगर विकास न्यास में अधिशासी अभियंता रविश श्रीवास्तव व सहायक अभियंता पवन जीनगर को मूल पद ( कनिष्ठ अभियंता) पर कार्य करने के आदेश दिए गए हैं। इससे न्यास में हडकंप मच गया।

न्यास के अनुसार, श्रीवास्तव अधिशासी अभियंता पद से पदावनत हो कनिष्ठ अभियंता व जीनगर सहायक अभियंता से कनिष्ठ अभियंता का कार्य देखेंगे। न्यास सचिव अभिषेक खन्ना ने कहा कि दोनों कनिष्ठ अभियंता का मुख्यालय फिलहाल यूआईटी भीलवाड़ा रहेगा। मूल पद कनिष्ठ अभियंता है जानकारों ने बताया कि दोनों अभियंताओं का मूल पद कनिष्ठ अभियंता है, लेकिन श्रीवास्तव यूडीएच के पूर्व के आदेश से एडोहक पत्र के जरिए पहले सहायक अभियंता पद पर कार्य कर रहे थे और फिर अधिशासी अभियंता का अतिरिक्त कार्यभार मिल गया। अभियंता जीनगर भी एडोहक पत्र के जरिए ही सहायक अभियंता का कार्य संभाले थे। एडोहक पत्र की भी सीमा होती है जानकार बताते हैं कि एडोहक पत्र की सीमा तय होती है। नगरीय विकास विभाग के आदेश से श्रीवास्तव के अधिशासी अभियंता रहते किए कार्यों की वैधता शून्य हो सकती है। यूडीएच का यह था आदेश नगरीय विकास विभाग ने गत वर्ष आदेश जारी कर जिलों से जानकारी मांगी थी। इसमें बताया था कि 8 अप्रेल 2022 के आदेश से कुल 51 कनिष्ठ अभियंताओं को 06 माह अथवा आगामी विभागीय डीपीसी होने तक जो भी हो के आधार पर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत किया गया था। विभागीय पत्र के अनुसार सहायक अभियन्ता के पद पर तदर्थ पदोन्नति अवधि 07 अप्रेल 2023 को स्वतः ही समाप्त हो गई है। इसी आदेश की पालना में भीलवाड़ा न्यास सचिव खन्ना ने कार्रवाई की।