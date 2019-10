मातम में बदली त्योहार की खुशियां, हादसों में दो किसानों की मौत

भीलवाडा। भीलवाडा जिले में हादसों में किसानों की मौत होने से परिवारों में शोक छा गया। जहाजपुर तहसील के हनुमान नगर थाना क्षेत्र में एक किसान के कुएं में गिरने से मौत हो गई। इसी तरह शक्करगढ थाना क्षेत्र के देवा की झोपड़ियां में सोमवार खेत पर रेलनी करने गए किसान की मोटर चलाते समय बिजली का करन्ट लगने से मौत हो गई। Two farmers died in accidents in Bhilwara

जहाजपुर। भीलवाडा जिले के जहाजपुर तहसील के हनुमान नगर थाना क्षेत्र में एक किसान के कुएं में गिरने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हंसराज पिता गोरु मीणा सोमवार प्रातः 5 शौच जाने की कहकर निकला। खेत पर पशुओं के लिए चारा समेट रहे परिजनों के पास एक घण्टा बाद भी नहीं लौटा तो परिजन टॉर्च लेकर ढूंढने निकले। तभी एक कुएं के बाहर एक चप्पल व दूसरी चप्पल एवं साफी कुए के भीतर पानी में तैरती दिखाई दी। ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला एवं देवली चिकित्सालय लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने किसान को मृत घोषित कर दिया। हनुमान नगर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सुपुर्द किया। दीपावली पर्व होने से घर में खुशियां छाई हुई थी देखते ही देखते खुशियां मातम में बदल गई। Two farmers died in accidents in Bhilwara

शक्करगढ। थाना क्षेत्र के देवा की झोपड़ियां में सोमवार खेत पर रेलनी करने गए किसान की मोटर चलाते समय बिजली का करन्ट लगने से मौत हो गई। हैड कान्स्टेबल भागचन्द वैष्णव ने बताया कि देवा की झोपड़ियां निवासी सत्यनारायण पिता मांगीलाल मीणा उम्र 35 वर्ष खेत पर रेलनी करने गया, जहां पर मोटर चलाते समय बिजली का करन्ट लगने से घायल हो गया। मौके पर मौजूद कालू ने घरवालों को सूचना दी एवं तुरन्त इलाज के लिए भीलवाड़ा चिकित्सालय ले जाया गया। रास्ते में दम तोड़ दिया। युवक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। घटना के बाद जहाजपुर प्रधान शिवजीराम मीणा व पंचायत समिति सदस्य रामकुमार मीणा भी मौके पर पहुंचे। Two farmers died in accidents in Bhilwara