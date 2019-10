बच्चा चोर समझकर दो युवकों को लोगों ने धुना

आसीन्द। भीलवाड़ा जिले के धोली गांव में मंगलवार रात बच्चा चोर समझकर दो युवकों को लोगों ने पकड़ कर जमकर पिटाई कर दी गांव के बाहर डेयरी बूथ के पास विद्युत पोल से बांधकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को आसीन्द सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया। जहां उपचार के दौरान देर रात उन्हें भीलवाड़ा के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने 363 में मामला दर्ज कर जांच कार्यवाही शुरू कर दी। Two youths assaulted on suspicion of child theft in Bhilwara



लोगों ने बताया कि बच्चा चुराने के बाद देवरी भूत रोड पर बच्चे को चुप कराने के लिए युवक मारपीट कर रहे थे। बच्चे की चिल्लाने की आवाज से पास—पड़ोस के लोग मौके पर पहुंच गए और बच्चों को मुक्त करवाया। मारपीट कर उन्हें विद्युत पोल से बांधकर पुलिस को इत्तला की। आसीन्द थाने में सहायक उप निरीक्षक विजय सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है।