इतना भीषण हुआ हादसा कि दो की जान चली गई

जहाजपुर। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर थाना क्षेत्र के भीलों का झोपड़ा के मोड़ पर शनिवार को बाइक व कार टकराने से बाइक सवार दो युवकों की घटनास्थल पर मौत हो गई। वाहनों की टक्कर इतनी भयावह थी कि युवकों के शव क्षतविक्षत हो गए। जिसने भी शवों को देखा उसके रौंगटे खड़े हो गए। Two youths collided with a car and died in Bhilwara

राहगीर की सूचना पर 104 एम्बुलैंस मौके पर पहुंचीं। बाइक व कार की आमने-सामने की भिड़न्त इतनी तेजी से हुई कि बाइक सवारों ने घटना स्थल पर दम तोड दिया।दोनों युवकों के गांव नाथूण में शोक छा गया। मृतकों की पहचान नाथूण निवासी रामराज पिता उदा मीणा व जोसराज पिता रामचन्द्र मीणा दोनों बाइक पर सवार होकर जहाजपुर की ओर आ रहे थे। तभी जहाजपुर से जा रही कार से दोनों में आमने-सामने की भिड़न्त हो गई। जिसमें बाइक पर सवार दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। 104 एम्बुलैंस घटना स्थल पर पहुंचीं। चालक जितेंद्र कुमार ने मृतकों के शव को जहाजपुर चिकित्सालय की मोर्चरी घर में रखवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। Two youths collided with a car and died in Bhilwara