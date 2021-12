shot on suspicion of theft मध्यप्रदेश के सिंगोली थाना क्षेत्र के गोविंदपुरा के जंगल में मंगलवार दोपहर को मवेशियों की तलाश में निकले दो युवकों पर किसी पशुपालक ने चोरी की आशंका में फायर कर दिया। फायर में बिजौलियां क्षेत्र के चिताबड़ा के एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक जख्मी हो गया।

Two youths went out in search of cattle, shot on suspicion of theft, m