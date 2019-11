सीए से धोखाधड़ी रोकने के लिए यूनिक नंबर जरूरी

भीलवाड़ा।

Corporate Affairs Department of Ministry of Finance सीए के हस्ताक्षरों के बढ़ते दुरुपयोग के मद्देनजर ऑडिट मामले में अब यूनिक नंबर अनिवार्य कर दिया गया। वित्त मंत्रालय के कॉरपोरेट अफेयर्स विभाग ने आरओसी फाइलिंग के लिए ऑडिटर रिपोर्ट के लिए सीए सदस्यों को यूनिक नंबर आवश्यक रूप से लेने की गाइडलाइन जारी की। इससे सीए सदस्यों को धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा।

सीए प्रकाश गंगवाल ने बताया कि हर पंजीकृत कंपनी के निदेशक को हर साल डीआइआर-3 केवाईसी का फॉर्म भरना होगा। इसमें निदेशक को ई-मेल आइडी, मोबाइल नंबर के साथ ही खुद का स्थायी पता देना होगा अन्यथा 5 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। इसके लिए कंपनी डायरेक्टर को एमसीए विभाग की वेबसाइट से फॉर्म जनरेट करना होगा।

31 दिसंबर तक भरना होगा ऑडिट रिटर्न

सरकार ने करदाताओं को राहत देते वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी ऑडिट की तारीख बढ़ाकर एक माह बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। 2 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर की कंपनी या फर्म को हर हाल में ३१ दिसंबर तक जीएसटी ऑडिट करानी होगी। एेसा नहीं करने पर 25 हजार रुपए तक जुर्माना लगेगा। दो करोड़ रुपए से कम टर्नओवर की फर्म को जीएसटी वार्षिक रिटर्न में गलतियां सुधारने का मौका दिया है।