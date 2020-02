अनूठी शपथ: पॉलीथिन में प्रसाद व अन्य सामग्री नहीं लेकर जाएंगे

भीलवाड़ा। महाशिवरात्रि महापर्व पर भीलवाड़ा शहर के प्रसिद्ध हरणी महादेव मंदिर में तीन दिवसीय मेले में भोलेनाथ के दर्शन को आए भक्तों ने मंदिर में अनूठी शपथ ली। रजस्थान पत्रिका की आेर से चलाए स्वर्णिम भारत अभियान में मंदिर के ट्रस्टी ने भक्तों को स्वच्छता ही पूजा का महत्व बताया और शपथ दिलाई। भक्तों ने हाथ खड़े कर संकल्प लिया कि वे अगली बार जब मंदिर में जाएंगे तो पॉलीथिन में प्रसाद व अन्य सामग्री नहीं लेकर जाएंगे। यहां शनिवार को हजारों श्रद्धालुओं में दर्शन कर शिवलिंग पर जल चढ़ाया और पूजा-अर्चना की।

मंदिर में द्वादश ज्योतिलिंग मंदिर,रामदेव मंदिर, हनुमानमंदिर व श्रीदाता पावन धाम की भी अपनी पहचान है। इसी प्रकार पिकनिक एवं प्रसादी बनाने के लिए यहां कई धर्मशालाएं है। यहां की पहाड़ी से लोग शहर का खूबसूरत नजारा भी देखते है। वही घर में नए वाहन खरीद कर लाने पर यहां लोग पूजन के लिए पहुंचते है। #BeCleanGoGreenBhilwaraनव वर वधू भी यहां परिजनों के साथ भोले की पूजा करने आते है। इसी प्रकार संगठनात्मक बैठकें, आयोजन भी यहां होते है। नगर परिषद ने क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए यहां चामुंडा माता मंदिर तक रोपवे की योजना भी बना रखी है।Unique oath: Will not carry offerings and other materials in polythene