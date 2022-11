राजस्थान के एक पुलिस थाने में रात को मच गया हंगामा

अ+ अ- भीलवाड़ाPublished: Nov 22, 2022 10:22:50 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

भीलवाड़ा जिले के उदलियास के पूर्व सरपंच कैलाश सेन ने सोमवार देर रात कोटड़ी पुलिस थाना में हंगामा मचाया। पुलिस का आरोप है कि पूर्व सरपंच शांति भंग करने के मामले में गिरफ्तार एक व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में पीटने का दबाव संतरी पर बना रहा था और वह नशे की हालत में भी था। संतरी की मनाही पर उसने बदसलूकी भी की। वहीं पूर्व सरंपच सेन का आरोप था कि शांतिभंग करने के एक मामले में गिरफ्तार आरोपित को हवालात में नहीं रखते हुए उससे थाने में ही विशेष सुविधा दी जा रही थी। इसको लेकर पूर्व सरपंच सेन ने थाने में उसके साथ बदसलूकी होने का आरोप लगाते हुए एएसआई को हटाने की मांग की और मंगलवार सुबह समर्थकों के साथ थाने के बाहर धरना दिया।

जानकारी के मुताबिक उदलियास के पूर्व सरपंच कैलाश सेन ने कोटड़ी पुलिस थाने में गत दिनों एक रिपोर्ट दी की ब्यावर निवासी नितेश पुत्र रामस्वरूप सेन उसे फोन पर लगातार धमकाते हुए अभद्र व्यवहार कर रहा है। पुलिस ने सोमवार को पूर्व सरपंच सेन की रिपोर्ट पर नितेश को ब्यावर से शांतिभंग के मामले में गिरफ्तार कर कोटड़ी थाने लाए। यहां सोमवार रात पूर्व सरपंच सेन थाने पहुंचा एव पकड़े गए आरोपी के बारे में जानकारी करने लगा। इस बीच वहां पहरे पर मौजूद संतरी ने टोका, सेन इस पर संतरी से उलझ गया। आरोपित को हवालात में नहीं रखने एवं उसे विशेष सुविधा देने का आरोप लगाते हुए उसने संतरी को आरोपित को उसके सामने ही पीटने की बात कही। समझाइश कर देर रात भेजा घर संतरी ने रात्रि कालीन डयूटी ऑफिसर एएसआई मीठूलाल को तत्काल मामले की जानकारी दी एवं कंट्रोल रूम व उच्च अधिकारियों को हालात से अवगत करवाया, मिठूलाल ने भी बीच बचाव कर सेन को समझाया पर वह नहीं माना और वही डटा रहा। देर रात समझाकर उसे घर भेजा। पुलिस कर्मियों ने सेन के नशे की हालात में होने का भी आरोप लगाया है। समर्थकों के साथ की नारेबाजी मंगलवार सुबह पूर्व सरपंच सेन समर्थकों के साथ थाने के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद सीओ कार्यालय पर धरना देकर सहायक उप निरीक्षक मीठूलाल को हटाने की मांग को लेकर पुलिस उपाधीक्षक को ज्ञापन सौंपा ।

तथ्यात्मक रिपोर्ट पर होगी कार्रवाई पूर्व सरपंच ने एएसआई मिठू लाल के खिलाफ शिकायत की है। सोमवार देर रात थाने में हुए घटनाक्रम की भी जांच की जा रही है। मामले से उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया है। तथ्यात्मक रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। - पवन कुमार भदोरिया, पुलिस उपाधीक्षक,कोटड़ी आरोपित को दे रहे थे सुविधा सोमवार रात को नितेश सेन की जानकारी लेने कोटड़ी थाने गया था। एएसआई मीठू लाल ने उसे थाने में विशेष सुविधा उपलब्ध करवाते हुए वायरलेस रूम में बिस्तर लगाकर सुला रखा था। जिसे हवालात में भिजवाने की मांग करते हुए मौके पर ही बैठ गया। मेरे हंगामा करने व नशे में होने का आरोप गलत है। - कैलाश सेन, पूर्व सरपंच