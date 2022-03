परीक्षाएं सिर पर कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों ने बढ़ाई परेशानी

कहीं भवन नहीं तो कहीं पानी की व्यवस्था नहीं

Published: March 20, 2022 02:55:30 am

भीलवाड़ा। सरकार ने आनन-फानन में जगह-जगह कॉलेज तो खोल दिए लेकिन उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई। जिले में खुले कॉलेज में शिक्षकों के रिक्त पद चल रहे हैं। छात्रों की परीक्षाएं सिर पर उनके कोर्स बाकी चल रहे है। छात्र शुरू से शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग कर रह है। जिले में कई जगहों पर तो एक ही शिक्षक कई तरह की भूमिकाएं निभा रहा है। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई भगवान भरोते है। हालांकि कई जगहों पर शिक्षा संबल योजना में शिक्षक लगाकर खानापूर्ति का प्रयास किया है।

छात्र संगठनों ने शिक्षकों की रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर कई बार आंदोलन किए। इसके बावजूद रिक्त पदों को नहीं भरा गया। जनप्रतिनिधियों ने भी इसके लिए स्थानीय स्तर से लेकर विधानसभा तक मामला उठाया। लेकिन फिर भी खाली हाथ रहे।

पीने के पानी का अभाव

आसींद राजकीय महाविद्यालय प्राचार्य पद रिक्त पड़ा है वही कुल 9 पदों होने के बावजूद 7 रिक्त हैँ। महाविद्यालय के चारदीवारी पूरी नहीं होने के कारण कई बार जानवर अंदर घूमते दिखाई देते हैं महाविद्यालय में खेल मैदान तो है लेकिन खेल मैदान के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहां तक कई बार छात्रों को पेयजल के लिए भटकना पड़ता है। बोङ्क्षरग में पानी खारा होने के कारण पीने लायक नहीं है। महाविद्यालय में आर्ट की फैकल्टी होने के कारण साइंस और अन्य विषयों के लिए छात्रों को निजी महाविद्यालय में या जिला स्तर पर जाना पड़ता है इन को लेकर कई बार छात्रों ने आंदोलन भी किए।

शाहपुरा में 22 पद रिक्त

शाहपुरा के कॉलेज में कुल 34 पदों में से 22 पद रिक्त है। इसके लिए छात्रों ने कई बार महाविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपे। लेकिन शिक्षकों के पदों को नहीं भरा गया।

स्कूल में चल रहा कॉलेज

जहाजपुर में हायर सेकंडरी स्कूल भवन में कॉलेज चल रहा है। यहां शिक्षकों के सारे पद खाली पड़े है। यहां केवल एक सहायक प्रोफेसर के भरोसे कॉलेज चल रहा है।

मांडलगढ़ में प्राचार्य निभा रहे कई भूमिका

मांडलगढ कॉलेज में शिक्षकों के कुल 22 पदों में से दस पद खाली है। रिक्त पदों के कारण प्राचार्य कई तरह की भूमिका निभा रहे है।

बनेड़ा में अस्थाई भवन में चल रहा कॉलेज

बनेड़ा में कॉलेज अस्थाई भवन में चल रहा है। शिक्षकों के साथ पदों में से दो पद रिक्त है। जबकि कॉलेज में पांच सौ से अधिक छात्र हैं।

गंगापुर कॉलेज में भवन का अभाव

गंगापुर में गल्र्स कॉलेज व ब्वायज कॉलेज में भवन नहीं होने से पुराने स्कूल भवन में कॉलेज चल रह रहे हैं। यहां शिक्षा संबल योजना के तहत शिक्षक लगाए गए हैं।

बिजौलियां में चार पद खाली

बिजौलियां में सरकार ने कॉलेज की घोषणा के बाद कॉलेज भी खोल दिया। यहां शिक्षकों के चार पद खाली होने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

रायपुर में तीन पद खाली

रायपुर कॉलेज में शिक्षकों के नौ पदों में से तीन पद खाली चल रह है। छात्रों ने शिक्षकों को रिक्त पदों को भरने के लिए प्राचार्य को ज्ञापन भी दिए थे।

करेड़ा में नहीं अंग्रेजी साहित्य का शिक्षक

करेड़ा कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य के शिक्षक का पद रिक्त होने से परेशानी हो रही है। फिलहाल कॉलेज छात्रावास भवन में चल रहा है। चार शिक्षक शिक्षा संबल योजना के तहत लगाए गए हैं।

Vacant posts of teachers increased the problem in bhilwara