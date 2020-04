लॉकडाउन में प्रभावित हुआ टीकाकरण अभियान

भीलवाड़ा

Vaccination campaign affected in lockdown in bhilwara चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं निदेशालय स्तर से कोविड-19 वायरस के संक्रमण की गंभीरता व देश में लॉकडाउन की स्थिति के देखते हुए नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में कई बदलाव किए गए हैं। सभी प्रकार के आउटरीच टीकाकरण सत्र आयोजित नहीं किए जाएंगे। सभी चिकित्सा संस्थान जहां प्रसव हो रहे हैं व कोल्ड चैन पॉइंट है वहां पर नवजात शिशु को डिस्चार्ज करने से पहले सभी बर्थ डोज आवश्यक रूप से दिए जाएंगे।

Vaccination campaign affected in lockdown in bhilwara ऐसे चिकित्सा संस्थान जहां कोल्ड चैन पॉइंट है और टीकाकरण के लाभार्थी इस दौरान चिकित्सा संस्थान पर स्वयं ही आ रहे हैं उन्हें कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करते हुए व सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकाल को बनाए रखकर लाभार्थी का टीकाकरण का कार्य किया जा सकता है।

इसके अलावा टीकाकरण के लिए किसी भी तरह का सोश्यल मोबिलाइजेशन नहीं करवाया जाए। न ही किसी लाभार्थी को टीकाकरण के लिए बुलाया जाए। किसी भी कोल्ड चैन पॉइंट से वैक्सीन की डिमांड प्राप्त होने पर जिला वैक्सीन भण्डार से वैक्सीन की नियमित आपूर्ति जारी रखी जाए।