बनेड़ा। कासोरिया में तेज बारिश के चलते आज बुधवार को टीका कर्मियों की टीम नाले को पार कर राजकीय विद्यालय जासोरिया सहित कालापीपल एवं दूदावा का खेड़ा में पहुंची और 250 से भी अधिक बच्चों को टीके लगाए। कीचड़ से सने कई किलोमीटर पैदल चल कर आई टीकाकरण टीम ने यहां 250 से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया। टीकाकरण दल में स्वास्थ्य कर्मी संजू चौधरी, सुशीला जोशी, हिम्मत कवंर, सीता शर्मा, निशा रावल महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहित सुमित्रा टेलर महिला स्वास्थ्य दर्शिका थी।

आज कासोरिया के जासोरिया के तीन राजस्व गांव में पहुंचे डाॅक्टरों की टीम को गांव के अंदर बने राजकीय वि़द्यालय में बच्चों को मीजल्स व रूबेला का टीका लगाना था, लेकिन गांव से पहले ही पानी के बहाव से रास्ता कटा हुआ था और तेज बहाव से पानी बह रहा था। जो महिला स्वास्थ्य कर्मियों की टीम मनोबल नहीं तोड़ पाया। मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान के प्रति उत्साह स्वास्थ्य कर्मियों में देखते बना।

राजकीय विद्यालय में डाॅक्टर की कार नहीं पहुंच पाई। डाॅक्टरों को करीब 6किलोमीटर पैदल स्कूल पहुंचना था, लेकिन रास्ते में पानी के नाले व कीचड़ से सने रास्तों की वजह से वे वहां नहीं पहुंच पा रहे थे। मिजल्स रूबेला टीकाकरण को शत प्रतिशत करवाने के उद्देश्य से टीकाकर्मियों की टीम गांव पहुंचने का निर्णय लिया और वहां से पैदल रवाना हो गए।

टीम का कहना है कि 100 प्रतिशत टीकाकरण करना है तो करना ही है। चाहे फिर वहां नदियों को पार करना पड़े जाए, लेकिन सभी बच्चों को मिजल्स व रूबेला का टीका लगाकर ही रहेंगे। टीकाकरण टीम के इस कार्य की हर कोई प्रशंसा कर रहा है।

बनेड़ा ब्लॉक के उप स्वास्थ्य केंद्र की महिला स्वास्थ्य कर्मी इन दिनों गांव-गांव में जाकर मिजल्स रूबेला के टीके लगा रहे है और ग्रामवासियों को प्रेरित कर रहे है कि वे अपने बच्चों को टीका लगवाएं।