टीका और मास्क ही कोरोना की तीसरी लहर से बचाव का एक मात्र विकल्प

भीलवाड़ा Published: January 04, 2022 10:27:41 pm

भीलवाड़ा।

Vaccine mask is the only option to protect against third wave ofcorona जिला कलक्टर शिव प्रसाद नकाते ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। इससे बचने का पहला सुरक्षा कवच वैक्सीन व दूसरा मास्क है। इन दोनों की सही तरीके से पालना कर ली तो कोरोना हमें छू नहीं सकेगा। अगर किसी को होता भी है तो वह बहुत घातक नहीं होगा। नया वैरियंट भी तब बनता है, जब हम लोग लापरवाही करेंगे या डेल्टा वेरियन्ट को फैलने का मौका देंगे। कोरोना की तीसरी लहर तो आनी है, लेकिन इससे बचाव ही सुरक्षा है। वे मंगलवार को चिकित्सा विभाग की ओर से आईएमए के सभागार में आयोजित स्वयं सेवी संस्थाओं के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे।Vaccine mask is the only option to protect against third wave ofcorona उन्होंने १५ से १८ साल तक के सभी किशोरों के टीकाकरण और कोरोना से बचाव के उपायों के लिए लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया।

नकाते ने कहा कि पहली व दूसरी लहर को देखते हुए अभी जिले में एक साथ ११ सौ मरीजों के उपचार करने की व्यवस्था कर ली गई है। जिले में २ हजार ऑक्सीजन सिलेण्डर की क्षमता के प्लांट भी लग चुके है।

भीलवाड़ा मॉडल में सभी की मेहनत

Vaccine mask is the only option to protect against third wave ofcorona सीएमएचओ डॉ. मुस्ताक खान ने कहा कि जिला कलक्टर, अधिकारियों व स्वंय सेवी संस्थाओं की मेहनत और सहयोग से भीलवाड़ा मॉडल बना था। सभी ने अपनी क्षमता से ज्यादा काम किया था। एमजीएच के अधीक्षक डॉ. अरुण गौड़ ने कहा कि आज सभी तरह की चिकित्सा सुविधा भीलवाड़ा में उपलब्ध है। ऑक्सीजन की अब कोई कमी नहीं आएगी। समारोह को मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य पवन कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) एनके राजौरा ने सम्बोधित किया। इस अवसर पर परमजीत माइकल, इन्द्रपालसिंह, संत मायाराम ने कोरोना काल के दौरान किए गए कार्यो की जानकारी दी।

समारोह में ५५ से अधिक संस्थाओं के अध्यक्ष, सचिव व सदस्यों को प्रमाण पत्र व स्मृति देकर सम्मानित किया। इन सभी ने कोरोना काल में खाद्य सामग्री, मॉस्क, सेनेटाइजर, भोजन के पैकेट समेत अन्य कार्य लोगों तक पहुंचाने में मदद की थी।

