स्कूलों में टीकाकारण, बच्चों में भारी उत्साह

तीन दिन में करीब 48 हजार 695 विद्यार्थियों को लगाई वैक्सीन Vaccines in schools, huge enthusiasm among children भीलवाड़ा। स्कूलों में 15 से 18 वर्ष उम्र के बच्चों के टीकाकरण को लेकर बच्चों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। तीसरे दिन भी बड़ी संख्या में बच्चों ने स्कूलों में पहुंचकर टीका लगवाया। बीते तीन दिन में ही करीब ३५ प्रतिशत बच्चों को टीका लग गया है। स्कूलों में टीकाकरण के लिए पहुंचने वाले बच्चों में से कुछ ने घर पर मोबाइल एप पर पंजीयन कराया था। कुछ बच्चे अपना आधार कार्ड और मोबाइल फोन लेकर स्कूल

भीलवाड़ा Published: January 06, 2022 09:27:06 am

Vaccines in schools, huge enthusiasm among children स्कूलों में 15 से 18 वर्ष उम्र के बच्चों के टीकाकरण को लेकर बच्चों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। तीसरे दिन भी बड़ी संख्या में बच्चों ने स्कूलों में पहुंचकर टीका लगवाया। बीते तीन दिन में ही करीब ३५ प्रतिशत बच्चों को टीका लग गया है।

Vaccines in schools, huge enthusiasm among children स्कूलों में टीकाकरण के लिए पहुंचने वाले बच्चों में से कुछ ने घर पर मोबाइल एप पर पंजीयन कराया था। कुछ बच्चे अपना आधार कार्ड और मोबाइल फोन लेकर स्कूल पहुंचे और स्कूल में लगे वैक्सीनेशन सेंटर पर सीएचए से पंजीयन कराकर टीका लगवाया। टीकाकरण के बाद बच्चों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। जिन स्कूलों को सेंटर बनाया था, वहां पर बच्चों के लिए बेहतर इंतजाम भी किए गए। टीकाकरण के पहले दिन २६ हजार १२७ बच्चों को टीकाकरण हुआ था। दूसरे दिन १४ हजार बच्चों को कोवैक्सीन का पहला डोज लगाया गया है।Vaccines in schools, huge enthusiasm among children तीसरे दिन ८५६८ हजार बच्चों के टीके लगाए गए है। अब 28 दिन बाद इन्हे इसका दूसरा डोज भी लगाया जाएगा।

राजेन्द्र मार्ग स्कूल के प्राधानाचार्य श्यामलाल खटीक ने बताया कि यहां करीब १७४५ बच्चे हैं, जिनके टीके लगाए जाने थे। लेकिन सुबह से ही बच्चों में अपनी बारी पहले आने का उत्सुकता रही। चिकित्सा विभाग की ओर से भी यहां पंजीयन के लिए १० सीएचए लगाए गए थे। ताकि सभी बच्चों का नम्बर समय पर आ सके। Vaccines in schools, huge enthusiasm among children स्कूल में बड़ी संख्या में बच्चों की उपस्थिति देखकर सीएमएचओ डॉ. मुस्ताक खान व आरसीएचओ डॉ. संजीव शर्मा ने भी निरीक्षण किया तथा बच्चों से टीकाकरण की जानकारी ली। यहां एक दिन में १०९६ बच्चों के टीके लगाए गए। सुभाषनगर, धानमंडी, गुलमंडी स्कल समेत दस स्कूलों में टीकाकरण किया गया। इसके अलावा शहर में एमजीएच, राजीव गांधी ऑडिटोरियम व चपरासी कॉलोनी स्थित सेन्टर पर टीके लगाए गए।

