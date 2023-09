वंदे भारत ट्रेन अब टेक्सटाइल सिटी से दूर नहीं

भीलवाड़ाPublished: Sep 20, 2023 09:55:07 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

वंदे भारत ट्रेन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 24 सितम्बर को उदयपुर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल हरीझंडी दिखाकर रवाना करेंगे। राजस्थान की तीसरी सेमी हाईस्पीड ट्रेन भीलवाड़ा से गुजरेगी। ऐसे में स्थानीय यात्रियों को ट्रेन का फायदा मिलेगा। वंदे भारत के संचालन से उदयपुर-जयपुर के बीच यात्रा का समय घटेगा। हालांकि ट्रेन का किराया और टाइम टेबल एक दो दिन में तय किया जाएगा।