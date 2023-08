उपराष्ट्रपति 22 अगस्त को आएंगे चित्तौड़गढ़

भीलवाड़ाPublished: Aug 20, 2023 06:55:07 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मंगलवार 22 अगस्त को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। उनकी धर्म पत्नी डॉ. सुदेश धनखड़ भी साथ रहेगी। धनखड़ चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। Vice President will come to Chittorgarh on August 22

