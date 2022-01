vicious thief परिवार चला गया पारीवारिक कार्यक्रम में, पीछे सूने मकान में आ धमका चोर

vicious thief प्रतापनगर थाना पुलिस ने सूने मकान ताला तोड़कर नकदी समेत लाखों का माल चोरी के मामले का शुक्रवार को खुलासा किया। चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

vicious thief प्रतापनगर थाना पुलिस ने सूने मकान ताला तोड़कर नकदी समेत लाखों का माल चोरी के मामले का शुक्रवार को खुलासा किया। चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उससे और वारदात खुलने की सम्भावना है। उसके अन्य साथियों के बारे में पता किया जा रहा है। उनके हाथ आने के बाद कई वारदातों से पर्दा उठ सकता है।

