शिक्षक को एपीओ करने के विरोध में उतरे ग्रामीण व विद्यार्थी

भीलवाड़ा। जिले के जहाजपुर थाना क्षेत्र के रोजड़ी कस्बे में शुक्रवार सुबह राजकीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को एपीओ करने के विरोध में विद्यार्थियों व ग्रामीाणों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों व ग्रामीाणों ने गुड्डा सड़क को जाम कर दिया। Villagers and students came in protest against APO for teacher in Bhilwara