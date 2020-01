पंचायत चुनाव प्रचार में नकदी व शराब बांटने की आशंका पर ग्रामीणों ने कार का घेरा

जहाजपुर थाना क्षेत्र के गाडोली पंचायत के गोरमगढ़ कस्बे में प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराने की एवज में शराब व नकदी बांटने की आशंका पर ग्रामीणों ने कार को रोक लिया। कार में तीन जने सवार थे। ग्रामीणों ने कार सवार तीन जनों को पुलिस को सौपा। गाड़ी की तलाशी में एक बैग में देशी शराब के ४८ पव्वे बरामद हुए।Villagers circle the car on the possibility of distributing cash and l