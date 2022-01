कोरोना से बचाव के लिए ग्रामीण कर रहे हैं तरह-तरह के जतन

कोई मंदिर में अभिषेक व पूजा-पाठ का सहारा ले रहा है तो कोई शोभायात्रा निकाल रहा



भीलवाड़ा.।कोरोना वायरस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बार-बार रूप बदलकर हमला कर रहा है। कभी डेल्टा तो कभी ऑमिक्रोन वैरिएंट के रूप में लोगों को शिकार बना रहा है।

कोरोना से बचाव के लिए सरकार और जिला प्रशासन हरसंभव कोशिश कर रहे हैं। लोगों को वायरस के बचाव के तरीके बता रहे हैं। आमजन के बीच जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। दूसरी तरफ लोग भी अपने स्तर पर संक्रमण से बचाव के लिए जतन कर रहे हैं। कोई मंदिर में अभिषेक व पूजा-पाठ का सहारा ले रहा है तो कोई शोभायात्रा निकाल रहा है। मकसद सबका एक है कि गांव, प्रदेश व देश को कोरोना से निजात मिले।

Villagers making various efforts to protect against Corona in bhilwara