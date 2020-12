दलित दूल्हे पर ग्रामीणों का जुल्म, घोड़े से उतार कर पीटा

करेड़ा थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव में बुधवार सुबह दलित दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतार कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दूल्हे के बचाव में आए बारातियों को भी लोगों ने पीट दिया। समूचे मामले की जांच आसीन्द पुलिस उपाधीक्षक का सौंपी गई है। Villagers victimized at Dalit groom, beaten by taking off horse in bhilwara