पुलिया टूटी तो रिश्तेदारी में जाना भी हुआ मुश्किल

शाहपुरा। भीलवाड़ा जिले के लसाडिया ग्राम पंचायत के देवपुरी मार्ग पर नदी की पुलिया एक सप्ताह पूर्व टूट गई। इससे देवपुरी से मीणा की कोटड़ी, लसाडिया एवं जहाजपुर जाने के सभी मार्ग अवरूदृध हो गए। पुलिया टूटने से आज जन व किसान परेशान हैं। किसानों के लिए खेतों में जाना मुश्किल हो गया है वहीं लोगों के लिए रिश्तेदारी में जाने के लिए राह कठिन हो गई है। Villages closed due to breakdown of culvert in bhilwara

पूर्व सरपंच संजय मंत्री ने बताया कि सार्वजनिक विभाग एवं ग्राम पंचायत ने टूटी पुलिया की ओर ध्यान नहीं दिया इससे कई मार्गों का आवागमन बंद हो गया है। लोगों ने बताया कि छोटी पुलिया पर पत्थर से भरे डम्पर के निकलने से पूरा मार्ग टूट गया। पत्थरों से भरे डम्पर क्षतिग्रस्त कर नदी के मुहाने पर गिर गया। इस हादसे में ग्रामीणों ने चालक व खलासी बाल—बाल बचाया। Villages closed due to breakdown of culvert in Bhilwara

सरपंच कमल जैन ने बताया कि सार्वजनिक विभाग का मार्ग है। अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता शहजाद खां ने बताया कि यह सिंचाई विभाग का मार्ग है। नई पुलिया पीडब्लयूडी से प्रस्तावित है। पानी सूखने पर पुलिया का निर्माण होगा। अभी 100 टिृप मलबा भी डलवाएंगे तो बह जाएगा। Villages closed due to breakdown of culvert in Bhilwara

