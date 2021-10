विनोद गोखरू ने संभाली कमान

Vinod Gokhru took over the command राजस्थान राज्य राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ शाखा भीलवाड़ा के चुनाव रविवार को कलक्ट्रेट में हुए। इसमें कलक्ट्रेट कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी विनोद कुमार गोखरू अध्यक्ष चुने गए।

भीलवाड़ा। राजस्थान राज्य राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ शाखा भीलवाड़ा के चुनाव रविवार को कलक्ट्रेट में हुए। इसमें कलक्ट्रेट कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी विनोद कुमार गोखरू अध्यक्ष चुने गए। Vinod Gokhru took over the command

मतदान में जिले के मंत्रालयिक व राजस्व कार्मिकों ने हिस्सा लिया। यहां जिलाध्यक्ष के लिए हुए मतदान में कुल 83 मत गिरे। इनमें गोखरू को 67 व राकेश कुमार पारीक को 16 वोट मिलें। Vinod Gokhru took over the command

Vinod Gokhru took over the command गोखरू 51 मतों से विजयी हुए। इस दौरान निवर्तमान अध्यक्ष नितिन शर्मा, अरविन्द शर्मा व निजामुद्दीन नीलगर, विनीत पटवारी, राहुल शर्मा व ललित सैनी आदि मौजूद रहे। गोखरू ने जिला कार्यकारिणी में चार उपाध्यक्ष व एक जिला सचिव तथा सोलह ब्लाक अध्यक्षों की घोषणा की। Vinod Gokhru took over the command

