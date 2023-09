ग्यारह माह से व्याख्याता भर्ती परीक्षा के नतीजे का इंतजार

भीलवाड़ाPublished: Sep 25, 2023 08:49:07 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

Waiting for the result of lecturer recruitment examination for eleven months राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से पिछले साल अक्टूबर में आयोजित 26 विषयों के व्याख्याताओं में से 15 विषयों के करीब 5300 अभ्यर्थियों को अपने परिणाम जारी होने का इंतजार है।

व्याख्याता भर्ती परीक्षा

राजस्थान लोक सेवा आयोग से अब तक केवल 11 छोटे विषयों के 668 अभ्यर्थियों के परिणाम ही जारी किए गए हैं, जबकि शेष 15 विषयों के करीब 5300 अभ्यर्थियों को अभी भी अपने परिणाम का इंतजार है। अगर आचार संहिता से पहले परिणाम जारी नहीं होते हैं, तो इन सबकी नियुक्तियां आचार संहिता लग जाने के बाद रुक सकती हैं।