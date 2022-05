Warm atmosphere in Bhilwara सोशल साइट पर करते कमेंट्स, साजिश रच दिया घटना को अंजाम, बीस घंटे में एक आरोपी गिरफ्तार

Warm atmosphere in Bhilwara जिला पुलिस ने शहर के निकट सांगानेर में एक समुदाय के दो युवकों के साथ मारपीट और आगजनी की घटना का बीस घंटे में गुरुवार रात खुलासा कर दिया। आपसी रंजिश हमले की परिणिति रही। रंजिश का कारण सोशल साइट रहा। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर कमेंट्स कसते थे। इसी के चलते साजिश रचकर एक पक्ष के दो जनों पर हमला किया। पुलिस ने हमले के आरोप में दस जनों को नामजद किया। इनमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

जिला पुलिस ने शहर के निकट सांगानेर में एक समुदाय के दो युवकों के साथ मारपीट और आगजनी की घटना का बीस घंटे में गुरुवार रात खुलासा कर दिया। आपसी रंजिश हमले की परिणिति रही। रंजिश का कारण सोशल साइट रहा। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर कमेंट्स कसते थे। इसी के चलते साजिश रचकर एक पक्ष के दो जनों पर हमला किया। पुलिस ने हमले के आरोप में दस जनों को नामजद किया। इनमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शेष नौ जनों की सरगर्मी से तलाश है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने सोशल साइट पर कमेंट्स की बात कबूल की लेकिन पुलिस साम्प्रदायिक सदभाव बिगाड़ने का प्रयास करने के एंगल पर भी जांच कर रही है।

