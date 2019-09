खेतों में भरा पानी, जयपुर — चित्तौड़ मार्ग रुका, जेतपुरा बांध के गेट खोले

जहाजपुर। गोदान का बाड़ा कस्बा टापू बन गया। फतेह सागर तालाब उफान पर है।

अब तक की रिकॉर्ड तेज बारिश दर्ज की गई है। फतेह सागर तालाब में गला लगा गोदान का बाड़ा व श्रंगारचवरी कस्बे को भी प्रशासन द्वारा खाली करवाया जा रहा है। पीपलुन्द कस्बे में स्थित कमल सागर तालाब टूटने की कगार पर है। तेज बारिश के चलते स्कूलों में भरा पानी। कई स्कूलों की छत टपकने लगी है। नागदी नदी पूरे बहाव के साथ बह रही है। माण्डलगढ़ रोड पर स्थित चुंगी नाका चौराहे पर 3 फिट पानी भरा है। चौराहे पर केबिने पानी के तेज़ बहाव के साथ बह गई। पानी का ऐसा विकराल रूप देखकर जहाजपुर प्रशासन आया हरकत में है। नागदी बांध की चिंता बनी हुई है। Water filled in the fields, Jaipur - Chittor road halted, Jetpura dam gates opened in Bhilwara

काछोला। क्षेत्र में त्रिवेणी — जहाजपुर व काछोला —राजगढ सड़क आवागमन बाधित है। एक पखवाड़े से काछोला— कोटडी मार्ग वाया ककरोलिया भी बाधित है। चेनपुरा से कोठाज गांव भी बनास नदी में पानी की आवक ज्यादा होने से बाधित हो रहा है शुक्रवार सुबह से निजी बसें रुकी हुई है। मानपुरा पर खाल पर सुबह से ही पानी चलने से जयपुर — चित्तौड़ मुख्य मार्ग अभी 2 घंटे से प्रभावित है। मानपुरा कस्बे के निचले इलाके में घरों के आसपास पानी भर जाने से भी लोग दहशत में हैं। जेतपुरा बांध के सभी गेट खोलने की सूचना मिलने पर मानपुरा में एक बार फिर लोग सहमे हुए हैं। उंगली नदी में पानी की आवक अब धीरे-धीरे बढ़ रही है। काछोला जेतपुरा बांध के गेट नंबर 2 3 4 5 को खोल दिया गया है, 1 मीटर से 3 मीटर तक पानी का बहाव तेज होने से कुछ ही घंटे बाद मानपुरा कस्बे की उंगली नदी में पानी की आवक होने से जयपुर — चित्तौड़ वाया मानपुरा सड़क मार्ग बाधित हो सकता है

तिलस्वां। क्षेत्र में बीती रात से ही मूसलाधार बारिश के चलते ऐरु नदी में उफान आया। तिलस्वां सहित आसपास गांव में बाढ़ की स्थिति फिर बनी। पूरी रात भर तेज बारिश का कहर बरपाता रह। नदी के आस-पास मकान मालिकों ने अपना समान सुव्यवस्थित स्थानों पर रखने लगे।

कोटड़ी चारभुजा। सुबह 7 बजे से ही कोटड़ी क्षेत्र में बारिश का दौर जारी है । खेतो में पानी भर चुका है। खेतो में पानी भरने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई है । फसलें बर्बाद होने की कगार पर है। बीगोद कस्बे में रात 9 बजे से बारिश शुरू हुई जो सुबह 9 बजे तक भी चल रही है। लोग घरों में दुबके हुए है । बड़लियास क्षेत्र में दो घण्टे से तेज और रिमझिम हो रही है। पण्डेर, गंधेर, बिहाडा में तेज आकाशीय बिजली के चमकने के बाद बारिश शुरू हुई। बरुन्दनी, सिंगोली में मूसलाधार बारिश जारी है। फसलों को नुकसान हो रहा है। बनेड़ा क्षेत्र में गुरुवार देर रात 11 बजे से शुरू हुई बारिश शुक्रवार सुबह तक जारी है। किसान मायूस दिखे। कई कच्चे आशियाने ढह गए। सवाईपुर कस्बे सहित आसपास के गांवों में शुक्रवार मध्य रात्रि को तेज हवा के साथ बिजली की चमक,बादलों की गड़गड़ाहट के साथ झमाझम बारिश हुई।