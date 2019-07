एनीकटों में आया पानी, फसलें औंधी पड़ी

बरुन्दनी। बीती रात 2 बजे से शुरू हुआ बारिश का दौर जारी नदी नालों तालाबों मे पानी का प्रवाह शुरू हो गया है। Water flows into water bodies in bhilwara



बीगोद। त्रिवेणी नदी का गेज बढ़कर 2 मीटर हुआ। बेड़च, मैनाली, कोठारी एवं उवली नदी का पानी बनास नदी के रूप में मिलकर बीसलपुर बांध में जाता है। बीसलपुर परियोजना के कर्मचारी त्रिवेणी नदी पर लगातार नजर रखे हुए है। बीसलपुर बांध ओर जयपुर कार्यालय पर रिपोर्ट भेज रहे है। पानी की आवक लगातार बनी हुई है। बारिश अभी तक चल रही है। जिले में सबसे पहले भरने वाले गोवटा बांध में दोपहर तक करीब 20 फीट पानी आया। बांध की क्षमता 27 फीट है। मेनाल का झरना भी यौवन पर चल रहा है जिससे गोवटा बांध में पानी आवक बनी हुई है। Water flows into water bodies in Bhilwara

कोटड़ी। कोटड़ी तहसील के सगतपुरिया में बड़े तालाब की चादर चली यहां साढ़े पांच इंच बारिश से तहसील क्षेत्र के तालाब, नाडीयों व खाल नालों में पानी ओवर फ्लो मुख्यालय सहित आसपास क्षेत्र में बीती रात एक बजे से शुरू हुई बारिश अब तक जारी है। प्रात: 8 बजे तक साढ़े 5 इंच बारिश रिकार्ड की गई। वही पारोली में एक इंच बारिश रिकार्ड हुई। पानी की आवक लगातार जारी है। बारिश का दौर अभी तक चल रहा है जिससे कोठारी नदी व तहसील के सभी खाल नालो में पानी की भारीआवक बढ़ रही है।

Water flows into water bodies in Bhilwara

लाडपुरा। कस्बे व आसपास गांवो में बीती रात दो बजे से शुरू हुआ बारिश का दौर जारी रहा। नदी- नालों व तालाबों मे पानी का प्रवाह शुरू। जल संसाधन विभाग के अनुसार क्षेत्र के डामटी बांध में १५.५ फीट, गोवटा में 19.५ फीट, देवरी नाला में 12.5 फीट पानी की आवक हुई है।

शाहपुरा में पिछले 9 घंटों में 4 इंच बारिश दर्ज की गई। बाढ़ नियंत्रण कक्षए शाहपुरा से तहसीलदार अशोक सोनी ने बताया कि रात 11 बजे से शनिवार रात 8 बजे तक 85 एमएम बारिश दर्ज की गई।

सवाईपुर। सवाईपुर से कोटड़ी मार्ग के बीच कोठारी नदी पर बनी पुलिया पर एक फीट पानी आने से मार्ग अवरुद्ध हुआ।



बनेड़ा। क्षेत्र के सरदार नगर में शनिवार देर रात से शुरू हुई बारिश से सरदार नगर के तालाब में पानी आया।

अरवड़। पुरानी अरवड़ मण्डी वाले तालाब में पानी की आवक हुई। Water flows into water bodies in Bhilwara