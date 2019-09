मातृकुण्डिया बांध से पानी छोड़ा, बनास नदी ने रोके रास्ते

गेंदलिया। क्षेत्र में मेवाड़ की गंगा बनास नदी में लगातार जल स्तर बढ़ने से जिला मुख्यालय का सम्पर्क कट गया। सोमवार को गेंदलिया - भीलवाड़ा मार्ग पर गेंदलिया के निकट सोलंकियों का खेड़ा, पिपली -पाटनिया बनास नदी पुलिया पर दोनों पुलों पर दो फीट से ऊपर पानी बह रहा है। मातृकुण्डिया बांध के गेट खोलने से पानी की लगातार आवक हो रही है, जिससे बनास नदी में पानी बढ़ रहा है। तीन साल बाद किसानों की जीवनदायनी बनास नदी में भरपूर पानी आने से किसानों के चेहरे पर रौनक लौट आयी है। किसानों के चेहरों पर खुशियां दमक रही है।

बनास नदी में पानी आने से दस— दस किलोमीटर दूर तक पानी का सेजा होता है जिससे किसानों की खेती निर्भर है। क्षेत्र के लोगों का जीवन बनास नदी पर निर्भर है। बनास नदी में पानी आते ही आसपास के गांवों से ग्रामीण महिलाएं व पुरुष देखने उमड़ रहे हैं। नदी के दोनों तरफ के छोर पर ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई है। ग्रामीण मेवाड़ की गंगा बनास नदी की पूजा — अर्चना कर नारियल अर्पित कर रहे है।

बीगोद। कस्बे में बनास नदी पुलिया पर करीब 3 फीट पानी चल रहा है जिससे बीगोद से सड़क बड़लियास, सुरास, खटवाड़ा, मेहताजी का खेड़ा, रानीखेड़ा सहित अन्य गांवों से सम्पर्क टूट गया है। ग्रामीण अन्य रास्तों से पहुंच रहे है। मातृकुण्डिया बांध के 13 गेट खोलने की सूचना के साथ ही बनास नदी पर पुलिस व प्रशासन ने देर रात को ही गश्त बढ़ा दी थी। त्रिवेणी नदी में भी पानी की आवक बढ़ रही है।