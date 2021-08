पहाडिय़ों के बीच जालेश्वर महादेव पर बहता है झरना

पहाडिय़ों के बीच जालेश्वर महादेव पर बहता है झरना

Waterfall flows on Jaleshwar Mahadev between the hills मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बरुन्दनी से मात्र तीन किमी दूर स्थित है प्राचीन जालेश्वर महादेव का धार्मिक स्थल। यहां सावन मास में प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा रहता है और प्रदेश के विभिन्न हिस्से से श्रद्धालु व पर्यटक आते है।