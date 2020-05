हमनें तो कोरोना को जीत लिया, आप भी घर में रहिए

भीलवाड़ा। सब कुछ अच्छा है, लेकिन अनचाहा भय मन के किसी कोने में अभी भी घर किए हुए है, होम क्वांरेटाइन से मुक्ति मिल गई, लेकिन मन अभी भी नहीं मान रहा है। कुछ दिन और परिवार के सदस्य से घर में ही दूरी बना लूं, ये सोच कर अलग कक्ष में रह रहे है, पड़ोसी दूर से ही देख कर मुस्करा रहे है, ऐसा लगता है कि कही पास चले जाए तो वो कही अपने घर के किसी कोने में ना दुबक जाए। कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव होना कहने व सुनने में आसान व सहज लग रहा है, लेकिन नेगेटिव आने व होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण होने के बावजूद भी मन के किसी कोने में ये कसक ही कही ये पीड़ा फिर ना घेर ले। पत्रिका ने कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट नेगेटिव आने और उसके बाद 14 दिन का होम क्वांरेटाइन पूरा करने वाले व्यक्तियों से बातचीत की तो उनकी ये मन की बात उभर कर आई। इनमें से कुछेक के चेहरे कोरोना पर बड़ी जीत से खिले हुए थे। वो बताते है कि एमजीएच से अभी फोन की घंटी घनघनाती है तो मन में कई आशंकाएं क्रोंध उठती है। We won the corona, you also stay at home





भीलवाड़ा कोरोना मुक्त जिले की राह पर बढ़ ही रहा था कि तीन दिन में चार नए कोरोना पॉजिटिव आने से मुश्किलें बढ़ गई। कई नई चुनौतियां भी सामने उभर कर आ गई। लेकिन विषम परिस्थितियों के बीच जिला प्रशासन व चिकित्सा विभाग की भी जिद्द यह है कि वो भी कोरोना से हारने वाले नहीं है। देश में सबसे पहले 20 मार्च को एपिक सेंटर बने भीलवाड़ा में 6 कोरोना पॉजिटिव आए थे और महज सात दिन में ये संख्या 20 को पार कर गई। जिला कोरोना से घबराया नहीं और डटकर सामने आयाए कडा मुकाबला किया। इसका ही परिणाम है कि देश में कोरोना के खिलाफ बड़ी लड़ाई लडऩे पर भीलवाड़ा मॉडल के रूप में उभरा। जिले में अभी 3७ संक्रमित रोगियों में से 30 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इनमें से ३० को घर भेजा जा चुका है। ३० में से भी 15 का होम क्वांरेटाइन का समय पूरा कर चुके है। corona in bhilwara

डॉ.जगदीश शर्मा: लगता है कि बुरा सपना देखा, मैं सब कुछ अब भूलना चाहता हूं, जो दौर गुजरा उसने शारीरिक पीड़ा कम दी,मानसिक पीड़ा अधिक दी। अभी तक सब कुछ अच्छा रहा, पॉजिटिव से नेगिटिव आए और होम क्वांरेटाइन भी पूरा कर लिया है।

प्रियंका पाराशर: आत्म विश्वास से लबरेज है और चेहरे पर जीत की चमक है। वो बताती है कि वो कैसे पॉजिटिव हुईए ये पता नहींए लेकिन आत्म विश्वास के बूते कोरोना के खिलाफ जंग जीती और घर गई। घर में भी अनुशासित एवं संयमित तरीके से 14 दिन की अवधि पूरी की। परिवार के बीच में रह कर भी दूर रही। अब मैंए खुश हूं और देश में लॉक डाउन समाप्त होने का इंतजार कर रही हूंए लेकिन मैं अभी कुछ दिन और घर में रहना चाहती हूं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे घरों में रहे और लॉक डाउन की पालना करें।

प्रवीण सिंह: अब में ठीक हूं, दवा तो एमजीएच आईसोलशन वार्ड में ही समाप्त हो चुकी थी। होम क्वांरेटाइन किए जाने के बाद घर में परिवार के साथ रहा लेकिन एक अलग कक्ष में, अभी होम क्वांरेटाइन समाप्त हो चुका हूंए लेकिन पूरी सावधानी बरत रहा हूं। खाना.पीना आम दिनों की भांति हैए लेकिन सब में पूरी सावधानी बरत रहा हूं।

सीमा राव: होम क्वांरटाइन की अवधि समाप्त होने से खुश है, वो बताती है कि दोबारा कोई गलती ना हो जाएए इसके लिए वो पूरी सावधानी बरते हुए है। दो बेटे हैए लेकिन उनकी जिम्मेदारी परिवार के सदस्य संभाल रहे है। परिजनों व स्टाफ साथियों के फोन आते रहते हैए इससे आत्म विश्वास और बढ़ता है। परिजनों ने देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

राजमल शर्मा: राजमल शर्मा पहले ऐसे व्यक्ति हैए जिन्होंने स्वयं के कोरोना पॉजिटिव होने की आंशका जताई और एमजीएच होस्पीटल पहुंचे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी ये घबराए नहीं और कोरोना पर जंग जीती। पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद 14 दिन तक घर पर रहे। यहां पूरी तरह से स्वस्थ्य होने के बाद परिवार के साथ आसीन्द स्थित आमेसर गांव आ गए। यहां भी वो अभी होम क्वांटरटाइन में समय बीता रहे है। शर्मा बताते है कि समय रहते जो बड़ा कदम उठायाए उससे शहर पर से बड़ा संकट टल गयाए उनके सीसीयू के नर्सिग साथियों की जागरूकता वास्तव में सराहनीय है।