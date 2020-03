खांसी-जुकाम है तो ही पहनें मास्क

भीलवाड़ा .

Wear a mask only if you have a cough or cold in bhilwara चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस की अंदेशे के दौरान मास्क पहनने व इसके निस्तारण को लेकर फेली भ्रांतियों पर एडवाइजरी जारी की है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने इस संबंध में गाइड लाइन जारी की है। इसके तहत विश्व स्वास्थ्य संगठन व संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना वायरस संक्रमण को महामारी घोषित करने के बाद केन्द्र व राज्य सरकार ने समय-समय पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। Wear a mask only if you have a cough or cold in bhilwara अभी तक मेडिकल मास्क के उपयोग एवं निस्तारण के संबंध में कुछ भ्रांतियां हैं। इस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। एडवाइजरी के अनुसार जिन व्यक्तियों के संक्रमण के कोई लक्षण नहीं हैं और जिन्होंने संक्रमित व्यक्तियों व संदिग्ध मरीजों की देखभाल नहीं करनी है, उन्हें मास्क की आवश्यकता नहीं है। सामान्य लोगों को बार-बार हाथ सेनेटाइजर से साफ करने, साबुन से धोने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना चाहिए।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. मुस्ताक खान ने बताया कि किन नागरिकों का बिना मास्क काम चल सकता है और किसे लगाना जरूरी है। इसकी जानकारी होना जरूरी है। कई स्थानों पर पुलिस कर्मचारियों की ओर से आमजन को एवं निजी संस्थाओं की ओर से अपने कार्मिकों को मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है। मास्क के बारे में जागरुकता न होने की वजह से सामान्य रूप से आमजन में यह भ्रम है कि यदि मास्क का घर या घर के बाहर उपयोग कर रहे हैं, तो वह सुरक्षित हैं। इस भ्रम के कारण बाजार में मास्क की कमी हो गई है।

मेडिकल मास्क का उपयोग कब और कैसे करें

चिकित्सा कर्मियों के अलावा कफ, खांसी या बुखार होने पर, डॉक्टर को दिखाने जाने पर, किसी बीमार, संक्रमित, संदिग्ध व्यक्ति की देखभाल करने पर, संदिग्ध व संक्रमित व्यक्तियों के पारिवारिक सदस्यों को मास्क का उपयोग करना चाहिए।

संक्रमण रहित करके करें निस्तारण

मेडिकल मास्क के उपयोग करने के बाद निस्तारण के लिए मास्क को 5 प्रतिशत ब्लीच सोल्यूशन या एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में विसंक्रमित करने के बाद जलाकर या फिर जमीन में गहरा दबाकर नष्ट करना चाहिए। अन्यथा इसे कचरा संग्रहण वाहन के पीले रंग के बैग में डाला जाना चाहिए। मास्क का एक बार में अधिकतम 6 घंटे तक उपयोग किया जाना चाहिए। पहने हुए मेडिकल मास्क को बार-बार न छुएं। यदि इस दौरान मास्क गीला हो जाए तो उसको तत्काल बदला जाए। मास्क को गर्दन में लटका कर न रखें तथा मास्क को हटाते समय मास्क की बाहरी सतह को न छूएं। मास्क को हटाते समय पहले उसकी नीचे वाली डोरी खोले और उसके बाद उपर वाली डोरी खाली जाए। उपयोग किए गये मास्क का दोबारा उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।