robber bride in bhilwara दोपहर में शादी और रात को दुल्हन फरार

robber bride in bhilwara भीलवाड़ा जिले के बीगोद थाना क्षेत्र में दोपहर में कोर्ट मे शादी हुई और रात को लुटेरी दुल्हन नक़दी और आभूषण लेकर फरार हो गई। स्थानीय पुलिस ने अनुसंधान के दौरान लुटेरी दुल्हन की गैंग की दो महिलाओं को गिरफ्तार किया।

भीलवाड़ा Published: March 27, 2022 11:17:46 am

भीलवाड़ा । जिले के बीगोद थाना क्षेत्र में दोपहर में कोर्ट मे शादी हुई और रात को लुटेरी दुल्हन नक़दी और आभूषण लेकर फरार हो गई। स्थानीय पुलिस ने अनुसंधान के दौरान लुटेरी दुल्हन की गैंग की दो महिलाओं को गिरफ्तार किया। Wedding in the afternoon and the bride absconding at night

थाना अधिकारी ठाकराराम के अनुसार स्थानीय निवासी मनीष दरोगा ने रिपोर्ट दी। जिसमे मध्यप्रदेश के उमरखली निवासी साधना रोकड़े से शादी के बाद नकदी व सोने-चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गई। जिसको गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है।

robber bride in bhilwara

स्थानीय निवासी मनीष दरोगा अविवाहित था। मनीष की भाभी राधा देवी ने मध्यप्रदेश में अविवाहित लड़की का रिश्ता बताया। राधा देवी का पीहर भी मध्यप्रदेश में होने से साधना रोकड़े का रिश्ता देवर के लिए लाई। robber bride in bhilwara

दोनों परिवार की रजामंदी होने पर डेढ़ लाख रुपए नक़द देकर शादी कर ली गई और मांडलगढ़ न्यायालय में हलनामा शपथ पत्र स्टांप लिखवा गया। रात को साधना घर से सोने-चांदी के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गई जिसकी जानकारी सुबह हुई।

पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग की राधा देवी और संगीता देवी को गिरफ्तार किया और लुटेरी दुल्हन की तलाश की जा रही है। robber bride in bhilwara

नक़दी और सोने-चांदी के आभूषण लेकर हुई फरार

लुटेरी दुल्हन साधना रोकड़े घर से सोने का मंगलसूत्र, सोने के कान के टॉप्स, चांदी के पायजेब की जोड़ी, चूड़ियां, बिछियां, बिटियां 80 हजार कीमत के और 21 हजार का मोबाईल, 10 हजार नकद, 6 हजार कीमत के कपड़े लेकर करार हो गई। Wedding in the afternoon and the bride absconding at night

पहले से विवाहित थी

रात को भागी लुटेरी दुल्हन का मनीष दरोगा ने पीहर में जांच की तो पहले से शादी शुदा निकली और चार वर्ष का बेटा है भी और 3-4 जगह शादी के नाम पर रुपए हड़प कर फरार हो गई थी। साधना के साथ पूरी गैंग है जो अविवाहित युवकों को शादी के नाम पर लूटते है। robber bride in bhilwara

चार माह पूर्व की घटना

लुटेरी दुल्हन के साथ मनीष दरोगा की शादी गत वर्ष 3 दिसंबर 2021 को हुई थी और 5 दिसंबर को शादी का शपथ पत्र स्टाम्प लिखवा गया एवं 6 दिसंबर को रात्रि को लुटेरी दुल्हन साधना घर से नकदी और आभूषण लेकर फरार हो गई थी।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें